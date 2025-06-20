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Новость дня Культура

Куда пойти в Калуге 20 июня

Дмитрий Ивьев
19.06, 20:00
0 389
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Публикуем список событий на пятницу, 20 июня. Подробности о каждом смотрите по ссылкам.

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