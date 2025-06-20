Куда пойти в Калуге 20 июня
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Публикуем список событий на пятницу, 20 июня. Подробности о каждом смотрите по ссылкам.
- 20.06.2025 11:00 Спектакль Курского театр кукол «Тук-тук, кто там?» (0+)
- 20.06.2025 11:00 Областной фестиваль по шахматам «Калужское лето» (6+)
- 20.06.2025 12:00 Всероссийские соревнования по баскетболу (12+)
- 20.06.2025 17:00 Спектакль Курского театр кукол «Тук-тук, кто там?» (0+)
- 20.06.2025 19:00 Концерт «Эти старые добрые песни» (12+)
- 20.06.2025 19:00 Спектакль «Туман» (12+)
- 20.06.2025 20:00 «Элли на маковом поле» (12+)