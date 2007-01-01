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Новость дня Культура

В центре Калуги начались съемки кино

Дмитрий Ивьев
17.06, 10:52
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Техника съемочной группы в понедельник, 16 июня, замечена на Театральной площади.

Как сообщили в сообществе «Кино в Калуге» в социальной сети «ВКонтакте», там работают над созданием фильма «Быков».

Это криминальная драма, которую снимает режиссер Ашот Кещян («Мамы», «Замуж после всех»). В главных ролях – Кирилл Кузнецов («Любовь Советского союза», «Лихач»), Дмитрий Ульянов («72 метра», «Спящие») и Кристина Бродская («СМЕРШ. Продолжение», «Ментовские войны 6»).

Фильм покажут по телеканалу НТВ.

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