В центре Калуги начались съемки кино

Техника съемочной группы в понедельник, 16 июня, замечена на Театральной площади.

Как сообщили в сообществе «Кино в Калуге» в социальной сети «ВКонтакте», там работают над созданием фильма «Быков».

Это криминальная драма, которую снимает режиссер Ашот Кещян («Мамы», «Замуж после всех»). В главных ролях – Кирилл Кузнецов («Любовь Советского союза», «Лихач»), Дмитрий Ульянов («72 метра», «Спящие») и Кристина Бродская («СМЕРШ. Продолжение», «Ментовские войны 6»).

Фильм покажут по телеканалу НТВ.