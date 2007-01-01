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Культура

В Малоярославце военно-исторический музей 1812 года получил новое оборудование

Дмитрий Ивьев
16.06, 12:06
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Обновление прошло в рамках национального проекта «Семья», сообщил в понедельник, 16 июня, глава администрации района Вячеслав Парфенов.

- Благодаря федеральной программе, направленной на поддержку культурных учреждений, музей получил новейшее техническое оснащение. Это позволит создать более современные и увлекательные экспозиции, а также сделать посещение музея комфортным для всех категорий граждан, - пояснил он.

По словам директора музея Елены Щебиковой, новое оборудование будет установлено во всех корпусах, включая строящееся здание на площади Ленина. В числе приобретений — витрины горизонтальные и вертикальные, специализированные подвесные системы для экспонирования картин и графики, а также стеллажи и шкафы для хранения фондов и музейных предметов. 

Также посетителей ждут интерактивные шкафы с исторической информацией и киоск для просмотра фильмов и презентаций. Кроме того, будет создана специальная экспозиция, посвященная героям-малоярославчанам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, с их портретами и биографиями.

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