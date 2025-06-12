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Куда пойти в Калуге на длинных выходных

Дмитрий Ивьев
11.06, 20:00
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Публикуем список событий на длинные выходные – с 12 по 15 июня. Подробности о каждом смотрите по ссылке.

12 июня концерт также пройдет на Театральной площади.

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