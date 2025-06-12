Куда пойти в Калуге на длинных выходных
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Публикуем список событий на длинные выходные – с 12 по 15 июня. Подробности о каждом смотрите по ссылке.
- 12.06.2025 11:00 Спектакль «Конек-Горбунок» (6+)
- 12.06.2025 11:00 Спектакль «Гусёнок Дорофей» (0+)
- 12.06.2025 13:00 Спектакль «Гусёнок Дорофей» (0+)
- 12.06.2025 13:00 Международный фестиваль «Млечный путь 2025» (0+)
- 12.06.2025 19:00 Спектакль «Следующий был 1941» (12+)
- 13.06.2025 11:00 Спектакль «Гусёнок Дорофей» (0+)
- 13.06.2025 12:00 Международный фестиваль «Млечный путь 2025» (0+)
- 13.06.2025 18:30 Спектакль «Бабий бунт» (16+)
- 13.06.2025 19:00 Программа «Живи и помни!» (6+)
- 14.06.2025 18:30 Спектакль «Астрономия любви» (12+)
- 14.06.2025 19:00 Группа «MOOSE» (18+)
- 14.06.2025 19:00 «Vegvisir & Farewell Orchestra» (16+)
- 15.06.2025 11:00 Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
- 15.06.2025 18:00 Концерт студии «Тонус-Арт» (0+)
- 15.06.2025 18:30 Спектакль «Подлинная история поручика Ржевского» (16+)
12 июня концерт также пройдет на Театральной площади.