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Калужане отметили Пушкинский день романсами и ариями

Ольга Володина
08.06, 09:32
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фото: Управление культуры города Калуги
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7 июня Городской парк культуры и отдыха стал площадкой для традиционного праздника «Пушкин в городе». Особенным украшением мероприятия стал концерт «Я верю: я любим...» от Калужского Дома музыки.

Артисты представили зрителям проникновенные романсы и оперные арии, созданные на стихи великого русского поэта. Музыкальная программа началась сразу после торжественной церемонии открытия праздника, собрав многочисленных поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина.

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