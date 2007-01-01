Калужане отметили Пушкинский день романсами и ариями
7 июня Городской парк культуры и отдыха стал площадкой для традиционного праздника «Пушкин в городе». Особенным украшением мероприятия стал концерт «Я верю: я любим...» от Калужского Дома музыки.
Артисты представили зрителям проникновенные романсы и оперные арии, созданные на стихи великого русского поэта. Музыкальная программа началась сразу после торжественной церемонии открытия праздника, собрав многочисленных поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина.