Калужане отметили Пушкинский день романсами и ариями

фото: Управление культуры города Калуги

7 июня Городской парк культуры и отдыха стал площадкой для традиционного праздника «Пушкин в городе». Особенным украшением мероприятия стал концерт «Я верю: я любим...» от Калужского Дома музыки.

Артисты представили зрителям проникновенные романсы и оперные арии, созданные на стихи великого русского поэта. Музыкальная программа началась сразу после торжественной церемонии открытия праздника, собрав многочисленных поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина.