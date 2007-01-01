Пушкинский праздник пройдет в Калужской области
В субботу, 7 июня, гостей ждут в Полотняном Заводе.
- Пушкинские места в нашем регионе – это прежде всего Полотняный Завод. Завтра здесь пройдет традиционный Пушкинский праздник, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - В прошлом году появилась еще одна культурная жемчужина - отреставрированный Дом Щепочкина. Также установили памятник Пушкину и его супруге в усадьбе. Восстанавливаем парк XVIII века, где гулял Александр Сергеевич. К 225-летию поэта высадили саженцы липы на Пушкинской аллее. В этом году в усадьбе разбили вишневый сад.