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Культура

Пушкинский праздник пройдет в Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.06, 20:35
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В субботу, 7 июня, гостей ждут в Полотняном Заводе.

- Пушкинские места в нашем регионе – это прежде всего Полотняный Завод. Завтра здесь пройдет традиционный Пушкинский праздник, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - В прошлом году появилась еще одна культурная жемчужина - отреставрированный Дом Щепочкина. Также установили памятник Пушкину и его супруге в усадьбе. Восстанавливаем парк XVIII века, где гулял Александр Сергеевич. К 225-летию поэта высадили саженцы липы на Пушкинской аллее. В этом году в усадьбе разбили вишневый сад.

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