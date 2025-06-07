Куда пойти в Калуге на выходных
На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».
Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 7-8 июня. Подробности о каждом смотрите по ссылке.
- 07.06.2025 10:00 Юношеская футбольная лига (12+)
- 07.06.2025 11:00 Пушкинский пикник с АэропланомЪ (6+)
- 07.06.2025 11:00 Чемпионат и первенство Калужской области по спортивному ориентированию (6+)
- 07.06.2025 12:30 Юношеская футбольная лига (12+)
- 07.06.2025 18:30 Спектакль «Сантехник, его кот, жена и другие...» (18+)
- 08.06.2025 10:00 Чемпионат и первенство Калужской области по спортивному ориентированию (6+)
- 08.06.2025 11:00 Спектакль «Маленький принц» (6+)
- 08.06.2025 19:00 Группа «Barney Barfly» (18+)