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Культура

Куда пойти в Калуге 6 июня

Дмитрий Ивьев
05.06, 20:00
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Недавно на нашем сайте вновь заработал раздел «Афиша».

Публикуем список событий на пятницу, 6 июня. Подробности о каждом можно посмотреть по ссылке.

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