Куда пойти в Калуге 6 июня
Недавно на нашем сайте вновь заработал раздел «Афиша».
Публикуем список событий на пятницу, 6 июня. Подробности о каждом можно посмотреть по ссылке.
- 06.06.2025 10:30 Спектакль «Кошкин дом» (0+)
- 06.06.2025 11:00 Сказка под музыку «Чиполлино» (6+)
- 06.06.2025 11:00 «Культура для школьников» (6+)
- 06.06.2025 12:00 Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике (0+)
- 06.06.2025 14:00 Спектакль «Незнайка-путешественник» (6+)
- 06.06.2025 15:00 Областные соревнования по плаванию, посвященные дню России (6+)
- 06.06.2025 15:00 Чемпионат и первенство Калужской области по спортивному ориентированию (6+)
- 06.06.2025 18:30 Спектакль «Маска, мы тебя знаем!» (12+)
- 06.06.2025 19:00 Концерт «Споёмте, друзья» (12+)
- 06.06.2025 19:00 Хореографический спектакль «Книга джунглей» (6+)