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Анатолий Артамонов начал съемки сериала в Калуге

05.06, 08:57
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Кинопроизводством занимается не бывший губернатор Калужской области, а режиссер-постановщик из Москвы.

Сериал готовят для телеканала «Россия-1». Рабочее название фильма – «Объявляю вас мужем и женой», сообщили в сообществе «Кино в Калуге» в социальной сети «ВКонтакте».

Киношный Артамонов известен сериалами «Вызов», «Шеф» и другими.

В сериале «Объявляю вас мужем и женой» главные роли исполнят Марина Митрофанова («Небо», «Екатерина», «Такси под прикрытием»), Родион Галюченко («По ту сторону солнца», «Только по любви») и Евгения Розанова («Контракт на счастье», «Счастье меня найдет»).

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