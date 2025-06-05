Куда пойти в Калуге 5 июня
На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».
Публикуем список событий на четверг, 5 июня. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.
- 05.06.2025 9:00 Чемпионат и первенство Калужской области по тхэквондо (6+)
- 05.06.2025 11:00 Спектакль «Кошкин дом» (0+)
- 05.06.2025 14:00 Программа «Зеленые святки» (12+)
- 05.06.2025 15:00 Областные соревнования по плаванию, посвященные дню России (6+)
- 05.06.2025 19:00 Вечер камерной музыки (6+)
- 05.06.2025 19:00 Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах (6+)