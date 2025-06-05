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Культура

Куда пойти в Калуге 5 июня

Дмитрий Ивьев
04.06, 20:00
0 247
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Публикуем список событий на четверг, 5 июня. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.

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