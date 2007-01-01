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Культура

Губернатор рассказал об открытии ТЮЗа в Калуге

Дмитрий Ивьев
02.06, 19:30
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Новое здание на улице Марата распахнуло двери 2 июня.

В празднике принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Уверен, здесь будет постоянный аншлаг, - подчеркнул он. - Дети из Калуги, районов области, других регионов. Считаю, что на этой сцене должно быть больше добрых историй, постановок, связанных с традиционными духовно-нравственными ценностями. Многие поколения юных калужан воспитывались на спектаклях ТЮЗа. Благодаря нацпроекту «Культура» в юбилейный 60-ый сезон он открывает новую страницу своей истории.

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