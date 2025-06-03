Куда пойти в Калуге 3 июня
На нашем сайте недавно вновь заработал раздел «Афиша».
Публикуем список событий на вторник, 3 июня. Подробности о каждом смотрите по ссылке.
- 03.06.2025 9:00 Первенство Калужской области по тхэквондо (6+)
- 03.06.2025 10:00 Спектакль «Кошкин дом» (0+)
- 03.06.2025 11:00 «Культура для школьников» (6+)
- 03.06.2025 12:00 Спектакль «Кошкин дом» (0+)
- 03.06.2025 13:30 Спектакль «Конек-Горбунок» (6+)
- 03.06.2025 14:00 Мастер-класс «Основные принципы работы и устройство студии звукозаписи» (12+)
- 03.06.2025 18:30 Спектакль «Пришёл. Увидел. Написал.» (18+)
- 03.06.2025 19:00 Концерт проекта «Горшенев» (12+)