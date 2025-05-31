Куда пойти в Калуге на выходных
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Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 31 мая – 1 июня. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.
- 31.05.2025 11:00 Спектакль «Гадкий утёнок» (0+)
- 31.05.2025 12:00 Творческая мастерская «Школа мастеров» (6+)
- 31.05.2025 13:00 Спектакль «Гадкий утёнок» (0+)
- 31.05.2025 18:30 Спектакль «Школа жён» (16+)
- 01.06.2025 10:00 Фестиваль «Калуга. Дети. Фест.» (0+)
- 01.06.2025 11:00 Фестиваль «Калуга. Дети. Фест.» (0+)
- 01.06.2025 18:00 Концерт «Все мы родом из детства» (0+)
- 01.06.2025 18:30 Спектакль «Школа жён» (16+)