Куда пойти в Калуге 30 мая
На нашем сайте теперь вновь доступен раздел «Афиша».
Публикуем список событий на пятницу, 30 мая. Подробности о каждом можно посмотреть по ссылке.
- 30.05.2025 10:00 Спектакль «Гадкий утёнок» (0+)
- 30.05.2025 11:00 «Мир гитары». День русской гитары (6+)
- 30.05.2025 13:00 «Мир гитары». День русской гитары (6+)
- 30.05.2025 15:00 «Мир гитары». День русской гитары (6+)
- 30.05.2025 18:30 Спектакль «Школа жён» (16+)
- 30.05.2025 19:00 Закрытие фестиваля «Мир гитары» (0+)
- 30.05.2025 19:00 «Гастроли неподражаемой Сильвы в Гостиных рядах» (12+)