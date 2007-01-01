Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге рок-фестиваль пройдет в Гостином дворе
Культура

В Калуге рок-фестиваль пройдет в Гостином дворе

Дмитрий Ивьев
28.05, 12:46
0 652
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Концерт состоится вечером в субботу, 21 июня, сообщили организаторы.

Ожидается выступление групп LASCALA, «Блок_А», «Слот» и «Гудтаймс».

Входной билет, правда, обойдется довольно дорого – 2500 рублей на человека либо 4000 за пару.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
7 оценили
14%
0%
29%
0%
57%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjUzS3d4OWNrUmw4N0htUWF5M29pb2c9PSIsInZhbHVlIjoiN1hJbmRKeFRiS3MydlRYRDhwUzJlWHhFRnZ4eEFzMHpCQk5CUWxYc09RMCtaQzhCMVVIT2Z6OVdmc1hJWTllQ0JzbTQyaEJtR21pelFoMWVCbGZ4OFpEY0FTWndkdnVWeW1hRmV6c04vbHNWRkxZaGgrWDBKWEdNWTBBN211WXJLSE9Ed0FvYUFUVUFqdHBaSW56K0c3RUV6WmVlaDB1NEhhM0dHUXZLM3BLNElIL0RpeGgyMjJGaGc2NnBxdGNGYVhBWkVNOFFIMndEckNJVUJRSWdNY1FPNmVPdUJwK2JMK0dSZHp4R3BocDhjMEZ1Z2VvV1FiT05zVGxjRThUeVA1dXdMOCsyR0svc0RmblA2VHBIMXhPM0JENlhla0NGZTV5RU04MForc1NGL3hadHV4eUE1UWFmU2FlakN3ZGtuZkdOaGloZDJFVGhLc3NtU0FQM2FoaXJLQ200aFA1NHp1ZDZCSGFueHVvQnUzanJkVkgxTkdUMlIrZjM5eThVTHUwT1lNV3B6YXA2Qno4alN1ZDR2MTJpOXN0dFJ4TjgrRVBWOHVxZjJVNCtKcG9XY0NsV1VockxSMHVPVmxMRiIsIm1hYyI6Ijk3ZTRmNTgwNDJiZDhiOGExZTYwNTY3ZmY2ODEyZTQyMjYwYzBmNDYzZGM2ZmNhZGJmMjljODYyY2E4YTg5M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5sTktFUjUyZG1QWktSc0RqaHhDV2c9PSIsInZhbHVlIjoidjMzRW5wK2xCR1I4cWh4RWFVL1cvUDFjb3ZKZ0g1T0JncnVYQktpNjVwbTdPRmsvdTcyYmNVWVBUb2JvVEUyOGxiaUhITU4wS1FKZFpzdjV5RTdTSXRySm1mdm5JREppWTAvRFpjWnRqVlIyalgzMFVSUm16YXEzN2pkdFlHTDBzaGFOZXR0NDUvbVNDNGlORzBkNFVta3pzalVPcUZmclJ3ZytRRnhrcURUQ09GU0tySGVPT01UWWNxTU0xeGZRdjQxT3M3MXJYOEhpeUdVRWpwL2lUbEhYVzRUSVRuQi8vUlc4NVRwdGUyWUhEMmxFT093bFJweTJ4eW41SWttU2w2cWIyVzRnaktOVksyMEprSk84eGZUeThqcEdKUDVLMEFYNjRtb1Rnc1ROT3ZWTzQrMzhnelVIMEdPdmdGODRxcm5xSVdUeDNuOWR6d1pQRVV5Uy9UY29oREpUZGRhL3NPTkEvSUNudVo3MHI5Y05YbHVIQWNORFF4WkNneXp2VnJMQVlQcFBSN2NaT1VWQVFaUWFRc1gvS1B1RExRT29qbDhKd0NhaExRSmRtaDI4YVJtUnZ0NlhJQnVzZ1BmdDVteWdxNithWi9aNUZ1NHlQT1NWeFNTRHpZak1pM01QanJZQ2dPaWRqbTI2ejh5eHozaytSUlVvMkRSVndYS2d5dEpubEgrSmZZK0E1RHJsbFRqRVFEZm4yY1NENDlxS1QrWUMraFNLd09WQzhyZG1uejRDaU9Qc2QzMmxmYXA1THpCeXNxc01ZZ3pWUkRNc3NSQzZFSWNXSm02Nm53RUdvSG44UmtkVzlxN29naU1SN1FxS09JRkprUnhvK0JSOCIsIm1hYyI6ImZmYWJkYjNjMmM4ODQ4MjQ0ZmQxMWEyMjgwN2NmYjJjNmMyZmQ4NTRjOWM0NWMwYTM3NDkyOGE1MGMxMmZhMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+