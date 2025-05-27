Куда пойти в Калуге 27 мая
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Сегодня публикуем список событий на вторник, 27 мая. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.
- 27.05.2025 11:00 Спектакль «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки» (0+)
- 27.05.2025 12:30 Мастер-класс «Эстрадное звучание голоса» (12+)
- 27.05.2025 15:00 «Мир гитары». Гитара в джазе (6+)
- 27.05.2025 18:30 Спектакль «Любовник» (18+)
- 27.05.2025 19:00 Концерт «Поэты Серебряного века» (16+)
- 27.05.2025 19:00 «Мир Гитары». Джаз и этно-фолк (6+)