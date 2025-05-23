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Культура

Куда пойти в Калуге 23 мая

Дмитрий Ивьев
22.05, 20:00
0 405
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Недавно на нашем сайте вновь заработал раздел «Афиша».

Публикуем список событий на пятницу, 23 мая. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.

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