Куда пойти в Калуге 23 мая
Недавно на нашем сайте вновь заработал раздел «Афиша».
Публикуем список событий на пятницу, 23 мая. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.
- 23.05.2025 9:00 Областные соревнования по конному спорту (6+)
- 23.05.2025 9:30 Всероссийский летний фестиваль ГТО (6+)
- 23.05.2025 15:00 Первенство Калужской области по спортивной гимнастике (6+)
- 23.05.2025 15:00 Всероссийский летний фестиваль ГТО (6+)
- 23.05.2025 17:00 Лекция «Русский пейзаж. Точка отсчёта» (12+)
- 23.05.2025 17:00 Спектакль «Чудеса в решете» (0+)
- 23.05.2025 19:00 Спектакль «Мамамылараму» (18+)
- 23.05.2025 19:00 Спектакль-трагифарс «Синий Крепдешин» (18+)
- 23.05.2025 19:30 Спектакль «Играем в дружную семью» (16+)
- 23.05.2025 21:30 Квест «Ночь в ИКЦ» (16+)