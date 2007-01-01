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Культура

Центр «Созвездие» отметил 50-летний юбилей

Дмитрий Ивьев
22.05, 08:42
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19 мая 1975 года в Калуге открылся городской Дом пионеров имени А. Т. Карпова. Сейчас это многопрофильный Центр развития детей и юношества «Созвездие». В честь юбилея в областной филармонии состоялся концерт, на котором выступили творческие коллективы и воспитанники центра.

«Со сцены звучали вокальные номера, которые трогали до глубины души, а хореографические постановки заряжали энергией и восхищали своей красотой. Мы окунулись в историю центра через трогательные видеофильмы, вспомнили яркие моменты и достижения. Этот вечер стал прекрасным символом полувекового пути, наполненного творчеством, трудом и вдохновением. Спасибо всем, кто был частью этого праздника: педагогам, воспитанникам, выпускникам и гостям. С юбилеем, «Созвездие»! Пусть ваш свет продолжает зажигать сердца и вести к новым творческим вершинам!», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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