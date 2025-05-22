Куда пойти в Калуге 22 мая
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Сегодня публикуем список событий на четверг, 22 мая. Подробности о каждом смотрите по ссылке.
- 22.05.2025 9:00 «Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (6+)
- 22.05.2025 9:00 Первенство Калужской области по спортивной гимнастике (6+)
- 22.05.2025 9:30 Всероссийский летний фестиваль ГТО (6+)
- 22.05.2025 10:30 Всероссийский летний фестиваль ГТО (6+)
- 22.05.2025 11:30 Первенство Калужской области по спорту глухих (16+)
- 22.05.2025 12:00 «Фокус-покус» (6+)
- 22.05.2025 16:00 Трансляция концерта «80 лет коллективу. Сибирский хор» (12+)
- 22.05.2025 18:00 Всероссийский летний фестиваль ГТО (6+)
- 22.05.2025 18:30 Спектакль «Гамлет» (16+)
- 22.05.2025 19:00 Концерт «Первые шаги к успеху» (6+)
- 22.05.2025 19:00 Спектакль «Тайна Шрёдингера» (12+)
- 22.05.2025 19:00 Спектакль «Письма любви» (16+)
- 22.05.2025 19:00 «Мануэль. Магик-шоу» (12+)