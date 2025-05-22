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Культура

Куда пойти в Калуге 22 мая

Дмитрий Ивьев
21.05, 20:00
0 362
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На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».

Сегодня публикуем список событий на четверг, 22 мая. Подробности о каждом смотрите по ссылке.

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