Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Куда пойти в Калуге 21 мая
Культура

Куда пойти в Калуге 21 мая

Дмитрий Ивьев
20.05, 20:00
0 330
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, раздел «Афиша» теперь опять работает на сайте КП40.

Сегодня публикуем список мероприятий на среду, 21 мая. Подробности о каждом смотрите по ссылке.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRCOWFoODNlSnV6akVSSUd5M3Rmd2c9PSIsInZhbHVlIjoiSjN3Z0hNeDdicVRPR0YzblREY29UUlM1UlYxMkJSY1ZEWW1tSFYzM2dyaVVqSDJqSTYxL3BkWUNHMHFzT3pWNW5ERW1sa1cxcXJLc1ZHaVFTdit6S09RWFhES3hOM2xPTHVod0x0eDVVcm5tN0ZuMThnYkUxK2VsWWpic3JkSFV2QVJTaGF2d3ZibU85SE43V3h2NG5lL0tjUnBVK00rSG9ScVRvbkk1VTVSWmpXU1dGakU1dTRHWkZ2QXZxakd3M3ZUNDVTNXRPekhIWFpFWFZGcjF0RjBXaDlvMzd3VTMrbmw1WVQ0alNaZEdQL01XYXBhQTJHdUxUcWV2cGc5UzNNWnJJV1BhMzY2VWE0ME9RZHJSTmx0SjF1KzUwUHk1N3lld1JkT0oyc2ZYbWhNZ3NKWjBNZnkwRno4bXo4Rk55U3VVazcxajIxWWVuOEhLdnBrb3VheEt1clVaNkR4eUVGei9SYnZac3gxM2dGMEVHV05zNEtLUjVkWUN6K3A4V3RXZzRUdkNPWTgxSlNqdkxYMGU4TXZPTlhWeUlNVU5iR2NQK2NDYmFWa0FWQ0dHY25EUHNHaDY0aU1rMnVaMyIsIm1hYyI6ImNiNjNlMDkzNmQ3NTAzYzE0MzEzMGMzZTdiYzA1ZTVmNWIzYjQ1YjUxNDlkMTdiYTcyYjNjNzlkNDJiYTllZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJwRTR3WlRSNzJ0a3NuWHVUTXhWOEE9PSIsInZhbHVlIjoiK04yVUFZNjBzbm9oRExMTHJQVnlmb2k3U2t0d080bUQxWU9KMU9KOG9nYksyMXBtZVRFNXNqL3ZLalFpeG5iK1g5YkVCTlBFZlAyelIvelViV3FOcUVBZ1RGUDRHaTdJN3pkY1R3eTR4KzFOdWEva3g4dCt2Q3JWenljMmlLQXM0UVB4QUxDamZnQThLbU1Dbm0wRzE1R3FCMmJQcitsb2ZRMThlRklpNzVXbUI3SU5HckhVZ2U5SkFUWkJMNCt1bTY0djhwejQrdVRaVjB3QnUrUWt5UlM1VlRvMXpNaVAzSWh2c1ExWUJCc2V2TnhZZEJ0b3p6R0FRZ2tFOWlJWWt2NE9JUXBaL1RrUEpFUUEyWEtkRG0zNXZFTEZxTlBWUUYvMVNxVm9mK0ZzTWgxbVUrdSsxNG02NE5yS3lMdU5qc0hFdHVoQWNRUDJvOVlnaGc2aWZnK3J4K1VzWHVNUVBjcitsTlg0U3k2dXJUM29oSzlBeGo2QlZXSldnc014eWdEUDU1eEszMGRpRzg1NFdQWmNqRFNMejBCTzE0bU9Ha1RscitFZW5IUEhTSnRvYnQ4RDhuY3p0d2VrM2g5KzdyZkM2aUtmRmpsSmJvbk9SNTdVbTV0cFM5ZHJ0SzVTRDl3ZXF1bUY1QVlzUXdjVTlxZlFldDBzWVkvNzQyYTZ0WDYxQ3RYbGtJdTh4RW83VFZXendBQXdzaVBMdTlkVXQ5UEJRQjFBbEZuNXVJc0RhZks0MENMYmpHb2drSU5HcnYxUXpkY3lwVnRWYWRnYk1Id2NOZWVMUkdzQnhyTmtRWTE3ZG1xdnhoVUgwQkFTNzlpQXNJR0FuWW9CTERUdCIsIm1hYyI6ImJlZTY2NmI1YWRkOTMxZDAzYjIzNjlhNDA5OTQxM2VhYThlYzQ0NTU2NDBjZGUxZjM0NmIxZjdmNmJkNjkzODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+