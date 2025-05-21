Куда пойти в Калуге 21 мая
Как мы уже рассказывали, раздел «Афиша» теперь опять работает на сайте КП40.
Сегодня публикуем список мероприятий на среду, 21 мая. Подробности о каждом смотрите по ссылке.
- 21.05.2025 9:00 «Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (6+)
- 21.05.2025 10:00 Всероссийский летний фестиваль ГТО (6+)
- 21.05.2025 11:00 Областные соревнования по плаванию (6+)
- 21.05.2025 11:00 Музыкально-интерактивная сказка «Ай, да Балда!» (0+)
- 21.05.2025 12:00 Всероссийский летний фестиваль ГТО (6+)
- 21.05.2025 15:00 Всероссийский летний фестиваль ГТО (6+)
- 21.05.2025 17:00 «Созвездие» - юбилейный полёт» (0+)
- 21.05.2025 18:30 Спектакль «12 стульев» (16+)