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Новость дня Культура

В Городском парке Обнинска звучат марши и фанфары: продолжается фестиваль духовых оркестров

Второй день музыкального праздника «Славься, Россия!» в исторической части города собрал профессиональные и военные оркестры.
Ольга Володина
18.05, 12:59
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фото: Официальный паблик Администрации г. Обнинска
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Фестиваль, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предлагает гостям насладиться мощью и торжественностью духовой музыки.

В течение всего дня в парке будут звучать марши, классические произведения и современные композиции в исполнении лучших коллективов. Организаторы приглашают всех ценителей ярких музыкальных впечатлений провести этот день под ритмы барабанов и медных духовых инструментов.

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