В Городском парке Обнинска звучат марши и фанфары: продолжается фестиваль духовых оркестров
Второй день музыкального праздника «Славься, Россия!» в исторической части города собрал профессиональные и военные оркестры.
Фестиваль, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предлагает гостям насладиться мощью и торжественностью духовой музыки.
В течение всего дня в парке будут звучать марши, классические произведения и современные композиции в исполнении лучших коллективов. Организаторы приглашают всех ценителей ярких музыкальных впечатлений провести этот день под ритмы барабанов и медных духовых инструментов.