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Культура

Куда пойти в Калуге на выходных

Дмитрий Ивьев
16.05, 19:59
0 264
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Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 17-18 мая. Подробности о каждом смотрите по ссылке.

Также 17 мая пройдет «Ночь музеев». Полную афишу смотрите здесь.

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