Куда пойти в Калуге на выходных
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Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 17-18 мая. Подробности о каждом смотрите по ссылке.
- 17.05.2025 11:00 Спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (6+)
- 17.05.2025 13:00 Спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (6+)
- 17.05.2025 18:30 Спектакль «12 стульев» (16+)
- 18.05.2025 11:00 Спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (6+)
- 18.05.2025 13:00 Спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (6+)
- 18.05.2025 16:00 Отчётный концерт «Ренессанс» (0+)
- 18.05.2025 18:30 Спектакль «Золотой телёнок» (16+)
Также 17 мая пройдет «Ночь музеев». Полную афишу смотрите здесь.