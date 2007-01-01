В Калуге опубликовали афишу «Ночи музеев»

Традиционная акция пройдет в субботу, 17 мая.

Афишу опубликовало министерство культуры Калужской области.

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, ул. Академика Королева 2

8.00 - 19.30 Мастер-класс по робототехнике от школы «Умный Лео»

Мастер-класс по робототехнике от школы «Умный Лео» 18.00 – 19.00 Квест «Космическая азбука»

Квест «Космическая азбука» 20.00 - 21.30 Путешествуй по музею, узнавая новое о космосе.6+

Путешествуй по музею, узнавая новое о космосе.6+ 18.00 – 19.00 Мастер-класс «Земля в иллюминаторе»

Мастер-класс «Земля в иллюминаторе» 20.00-21.30 Космические аппликации из пластилина 6+

Космические аппликации из пластилина 18.00 - 20.00 Портал VR, Симулятор Международной космической станции.

Посетители смогут передвигаться внутри МКС в невесомости так, как это делают космонавты, а также смогут побывать и в других виртуальных мирах.6+

18.00 - 21.00 Художественные мастер-классы школы Арт-Нуво 6+

Художественные мастер-классы школы Арт-Нуво 18.00 - 22.00 Автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге "Мастер класс от профессионалов"

Автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге "Мастер класс от профессионалов" 18.00, 20.00, 22.00 По музею с цитатами в руках. Игра-путешествие по музею. 7+. Начало во Вводном зале Исторического здания

По музею с цитатами в руках. Игра-путешествие по музею. Начало во Вводном зале Исторического здания 18.00 - 23.00 Квест по QR- кодам «Код Циолковского» 12+

Квест по QR- кодам «Код Циолковского» 18.30, 19.30 Музейное занятие «Подлинная история Белки и Стрелки»

Занятие-расследование с героинями любимого мультфильма «Белка и Стрелка». Где правда, а где вымысел? Дети узнают, как проходила подготовка и полёты собак в космос. 5-8 лет. Сбор у стойки администраторов исторического здания.

18.30, 19.30 Музейное занятие «Формула долголетия экспонатов: секреты от музейного инженера»

На этом занятии вы заглянете в «секретные цеха» музея, где работают инженеры, реставраторы и мастера на все руки. Вы узнаете, как «лечат» технику, которой уже больше полувека, как заменяют детали, которых больше не найти, и как оживляют уникальные аппараты прошлого.6+

18.30, 19.30, 20.30 Экскурсия по выставке «Всё для Победы». Экскурсия по монументальной выставке, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, из уст её создателей.

Экскурсия по выставке «Всё для Победы». Экскурсия по монументальной выставке, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, из уст её создателей. 19.00 - 20.00 , 21.30 - 23.00 Мастер-класс «Космос в технике граттаж» 6+

Мастер-класс «Космос в технике граттаж» 19.00 - 20.00 , 21.30 - 23.00 Космическое лото. Узнай новые факты о космосе с помощью любимой настольной игры. 7+

Космическое лото. Узнай новые факты о космосе с помощью любимой настольной игры. 19.30, 21.00 Космоквиз (Вход по регистрации). Интеллектуальный поединок в традиционном формате квиза на космические темы. 16+

Космоквиз (Вход по регистрации). Интеллектуальный поединок в традиционном формате квиза на космические темы. 19.30 – 22.00 Жизнь – подвиг (по страницам книг о Ю.А. Гагарине). Викторина для школьников и взрослых. 6+

Жизнь – подвиг (по страницам книг о Ю.А. Гагарине). Викторина для школьников и взрослых. 20.30 - 21.15 Концертная программа студии «Circus Art Center» и мастер-класс «Воздушная гимнастика» 7+

Концертная программа студии «Circus Art Center» и мастер-класс «Воздушная гимнастика» 21.30 - 23.00 «Космический Alias». Соревнуйтесь в захватывающей настольной игре, чтобы выяснить, кто главный знаток космоса. 12+

«Космический Alias». Соревнуйтесь в захватывающей настольной игре, чтобы выяснить, кто главный знаток космоса. 21.30 - 23.00 Мастер-класс «Космические шлемы из фольги» 6+

Мастер-класс «Космические шлемы из фольги» 22.00, 23.00 Квест «Земля - Луна, Калуга - Марс». С помощью ряда заданий посетители знакомятся с космическими исследованиями Луны, Венеры и Марса. Расшифровывают исторические аббревиатуры, узнают интересные подробности о Луноходе, вспоминают фантастические произведения о Марсе 12 +, Сбор гостей у скульптурной композиции «Вселенная Циолковского».

Квест «Земля - Луна, Калуга - Марс». С помощью ряда заданий посетители знакомятся с космическими исследованиями Луны, Венеры и Марса. Расшифровывают исторические аббревиатуры, узнают интересные подробности о Луноходе, вспоминают фантастические произведения о Марсе 12 Сбор гостей у скульптурной композиции «Вселенная Циолковского». 21.30 - 23.00 Показ художественно-документального проекта «Останься» (12+)

Основан на реальных историях калужан – героев Великой Отечественной войны. Каждая из пяти серий – история настоящего подвига наших земляков, поражающего самопожертвованием, отвагой, безграничной любовью и преданностью своей стране. Производство: ТРК «Ника», 2025 год

22.00 - 23.00 Концерт «Посвящение героям». Выступают артисты симфонического оркестра им. С. Рихтера Калужской филармонии Ирина Феофентова и Закир Муминов

Концерт «Посвящение героям». Выступают артисты симфонического оркестра им. С. Рихтера Калужской филармонии Ирина Феофентова и Закир Муминов 19:30, 21.00, 22:30 Сеансы в Планетарии: Мир, в котором мы живем (16+), Звездное небо древних (16+), Восходящая звезда (16+) ПРЕМЬЕРА. Посещение на платной основе

Сеансы в Планетарии: Мир, в котором мы живем (16+), Звездное небо древних (16+), Восходящая звезда (16+) ПРЕМЬЕРА. 21.00, 22.30 Сеансы в Обсерватории. Посещение на платной основе

Дом-музей им. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, ул. Циолковского, 79

Вход с 18.00 до 22.00 бесплатный

18.00-19.00 Тематическая экскурсия «Навсегда останутся в истории». (6+). Предлагаем поближе познакомиться с историей Дома-музея К.Э. Циолковского в годы Великой Отечественной войны.

Предлагаем поближе познакомиться с историей Дома-музея К.Э. Циолковского в годы Великой Отечественной войны. 19.00 - 20.00 Игра «Семейная реликвия» (6+). Попробуем отыскать экспонат музея по фотографии его небольшого фрагмента.

Попробуем отыскать экспонат музея по фотографии его небольшого фрагмента. 20.00 - 21.40 Демонстрация первого советского художественного фильма «Человек с планеты Земля» (1958г). Первый советский художественный фильм о К.Э. Циолковском «Человек с планеты Земля», снятый киностудией имени М. Горького. Историческая кинолента, созданная 66 лет назад, переносит зрителя в Калугу конца 19 века. Здесь живет известный в городе чудак. Он преподает в местном училище, увлекается научными экспериментами, изобретает и мечтает о полетах в мировые пространства. Роль теоретика космонавтики талантливо исполнил Юрий Эрнестович Кольцов. Фильм считается классикой советского экрана.

Работают выставки:

«В Калугу к Циолковскому» / история Дома-музея К.Э. Циолковского/;

история Дома-музея К.Э. Циолковского/; «Из рода Циолковских» /история семьи великого русского ученого/;

/история семьи великого русского ученого/; «Спасённый музей» /музей в годы Великой Отечественной Войны/

Дом-музей А.Л. ЧИЖЕВСКОГО, ул. Московская 62

18.00 - 19.00 ВЕЛИКИЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ РУСИ (6+) . В концертно-сценическом выступлении народного самодеятельного коллектива «Калужская тальянка» прозвучат народные обрядовые запевы, народные хороводы Калужской области. Будут исполнены песни о войне, казачьи народные песни, лирические акапельные мелодии.

. В концертно-сценическом выступлении народного самодеятельного коллектива прозвучат народные обрядовые запевы, народные хороводы Калужской области. Будут исполнены песни о войне, казачьи народные песни, лирические акапельные мелодии. 19.10 - 19.50 РОССИЯ – ЭТО МЫ! (6+). Концертная программа в исполнении участников вокальной студии В.Е.К. – руководитель Логвинова Светлана.

Концертная программа в исполнении участников вокальной студии В.Е.К. – руководитель Логвинова Светлана. 20.00 - 20.50 ПЕСНИ ПОБЕДЫ (6+) В исполнении лауреата Международных и Всероссийских конкурсов Можайской Елены прозвучит концертная программа, посвящённая 80-летию Великой Победы.

В исполнении лауреата Международных и Всероссийских конкурсов прозвучит концертная программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. 21.00-21.50 ВОЛШЕБНЫЙ САКОФОН (12+) Мировые хиты в исполнении лауреата Международных и Всероссийских конкурсов саксофониста Павла Серебряникова.

Мировые хиты в исполнении лауреата Международных и Всероссийских конкурсов саксофониста 21.00 - 21.45 МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (12+) Вместе с солистам вокальной студии «Унисон» совершим музыкальное путешествие с остановкой в 60-х, 70-х и до 2000-х годов. Вспомним музыку легендарных ВИА, джазовых исполнителей, рок-групп.

Вместе с солистам вокальной студии «Унисон» совершим музыкальное путешествие с остановкой в 60-х, 70-х и до 2000-х годов. Вспомним музыку легендарных ВИА, джазовых исполнителей, рок-групп. 18.00 - 19.00 МАСТЕР-КЛАСС «ПОРТЕРЕТ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» (12+) Заслуженный художник России, член Союза художников Владимир Арепьев раскроет тайны художественного мастерства и поможет вам овладеть приёмами изображения портрета.

Заслуженный художник России, член Союза художников раскроет тайны художественного мастерства и поможет вам овладеть приёмами изображения портрета. 19.00 - 20.00 МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АСТРОНОМИИ «ЗВЁЗДЫ РЯДОМ С НАМИ» (12+) Вместе с педагогом дополнительного образования Центра одарённых детей «Сокол» Алексеем Травиным отправимся в путешествие во Вселенной навстречу со звёздами.

Вместе с педагогом дополнительного образования Центра одарённых детей «Сокол» отправимся в путешествие во Вселенной навстречу со звёздами. 20.00 - 21.00 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДОМА-МУЗЕЯ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО (6+) Старший научный сотрудник Дома-музея А.Л. Чижевского Людмила Энгельгардт расскажет о том, как создавался музей Чижевского.

Старший научный сотрудник Дома-музея А.Л. Чижевского расскажет о том, как создавался музей Чижевского. 18.00 - 22.00 ВЫСТАВКА «НА БЕРЕГУ ВСЕЛЕННОЙ» (6+) На выставке представлены произведения художника и архитектора, члена Творческого Союза Художников России и Творческого Союза Профессиональных Художников и Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Лычагиной Оксаны и художника группы Амаравелла Б.А. Смирнова-Русецкова.

На выставке представлены произведения художника и архитектора, члена Творческого Союза Художников России и Творческого Союза Профессиональных Художников и Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» и художника группы Амаравелла 18.00 - 22.00 АКЦИЯ «ТРОТУАРНАЯ АСТРОНОМИЯ» (6+) В светлое время члены общества любителей астрономии «Урания-Калуга» покажут в телескопы гостям Дома-музея А.Л. Чижевского как выглядит Солнце, а в тёмное – планеты и созвездия.

Усадьба Золотарёвых , ул. Пушкина, 14

17:00 - 19:00 «Герои сказок спешат на помощь!» - детская интерактивная программа в отделе «Природа» 4+

- детская интерактивная программа в отделе «Природа» 4+ 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 – Квест «От героев былых времён» в отделе «История» 6+

в отделе «История» 6+ 18:00 - 21:00 выставка «Рубежи воинской славы» и экспозиция «В годы суровых испытаний»

Дом И.Г. Билибина (Шамиля), ул. Пушкина, 4

19:00 -22:00 – «Парад Победы для героев» - интерактивная программа по выставке из Музея Победы

Калужский музей изобразительных искусств, г.Калуга, ул.Ленина 104

14.00 – 22.00 – стендовая выставка «Подвиг музейщика»

стендовая выставка «Подвиг музейщика» 14.30, 19.00 – детское интерактивное занятие «Герои и подвиги»

– детское интерактивное занятие «Герои и подвиги» 15.00, 17.00 - экскурсия «Шедевры коллекции»

- экскурсия «Шедевры коллекции» 16.00 – тематическая экскурсия «Дни войны»

– тематическая экскурсия «Дни войны» 17.00 - Мастер-класс по эстампу «Образ Героя-защитника»

- Мастер-класс по эстампу «Образ Героя-защитника» 18.00, 20.00 - тематическая экскурсия «Коллекция, сохраненная в годы оккупации»

- тематическая экскурсия «Коллекция, сохраненная в годы оккупации» 15.00 – 20.00 - квест для семейных посетителей «Наследие Победы»

- квест для семейных посетителей «Наследие Победы» 16.30 – 19.00 - концертная программа во дворе музея «Мелодии Победы»

- концертная программа во дворе музея «Мелодии Победы» 19.00 – 21.30 - интерактив «Что я знаю о Победе?»

Музей стекла А. Зеля, ул. Ленина, 116

14.00 – 22.00 - аудиогид по экспозиции

аудиогид по экспозиции 17.00, 20.00 – экскурсия для сборных группа

Информационно-образовательный выставочный центр, ул. Ленина, 103