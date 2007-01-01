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В Калуге опубликовали афишу «Ночи музеев»

Дмитрий Ивьев
14.05, 09:44
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Традиционная акция пройдет в субботу, 17 мая.

Афишу опубликовало министерство культуры Калужской области.

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, ул. Академика Королева 2

  • 8.00 - 19.30 Мастер-класс по робототехнике от школы «Умный Лео»
  • 18.00 – 19.00 Квест «Космическая азбука»
  • 20.00 - 21.30 Путешествуй по музею, узнавая новое о космосе.6+
  • 18.00 – 19.00 Мастер-класс «Земля в иллюминаторе»
  • 20.00-21.30 Космические аппликации из пластилина 6+
  • 18.00 - 20.00 Портал VR, Симулятор Международной космической станции.

Посетители смогут передвигаться внутри МКС в невесомости так, как это делают космонавты, а также смогут побывать и в других виртуальных мирах.6+

  • 18.00 - 21.00 Художественные мастер-классы школы Арт-Нуво 6+
  • 18.00 - 22.00 Автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге "Мастер класс от профессионалов"
  • 18.00, 20.00, 22.00 По музею с цитатами в руках. Игра-путешествие по музею.7+. Начало во Вводном зале Исторического здания
  • 18.00 - 23.00 Квест по QR- кодам «Код Циолковского»12+
  • 18.30, 19.30 Музейное занятие «Подлинная история Белки и Стрелки»

Занятие-расследование с героинями любимого мультфильма «Белка и Стрелка». Где правда, а где вымысел? Дети узнают, как проходила подготовка и полёты собак в космос. 5-8 лет. Сбор у стойки администраторов исторического здания.

  • 18.30, 19.30 Музейное занятие «Формула долголетия экспонатов: секреты от музейного инженера»

На этом занятии вы  заглянете в «секретные цеха» музея, где работают инженеры, реставраторы и мастера на все руки. Вы узнаете, как «лечат» технику, которой уже больше полувека, как заменяют детали, которых больше не найти, и как оживляют уникальные аппараты прошлого.6+

  • 18.30, 19.30, 20.30 Экскурсия  по выставке «Всё для Победы». Экскурсия по монументальной выставке, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, из уст её создателей.
  • 19.00 - 20.00 , 21.30 - 23.00 Мастер-класс «Космос в технике граттаж»6+
  • 19.00 - 20.00 , 21.30 - 23.00 Космическое лото. Узнай новые факты о космосе с помощью любимой настольной игры.7+
  • 19.30, 21.00 Космоквиз (Вход по регистрации). Интеллектуальный поединок в традиционном формате квиза на космические темы. 16+
  • 19.30 – 22.00 Жизнь – подвиг (по страницам книг о Ю.А. Гагарине). Викторина для школьников и взрослых.6+
  • 20.30 - 21.15 Концертная программа студии «Circus Art Center» и мастер-класс «Воздушная гимнастика»7+
  • 21.30 - 23.00«Космический Alias». Соревнуйтесь в захватывающей настольной игре, чтобы выяснить, кто главный знаток космоса. 12+
  • 21.30 - 23.00 Мастер-класс «Космические шлемы из фольги» 6+
  • 22.00, 23.00 Квест «Земля - Луна, Калуга - Марс». С помощью ряда заданий посетители знакомятся с космическими исследованиями Луны, Венеры и Марса. Расшифровывают исторические аббревиатуры, узнают интересные подробности о Луноходе, вспоминают фантастические произведения о Марсе 12 +, Сбор гостей у скульптурной композиции «Вселенная Циолковского».
  • 21.30 - 23.00 Показ художественно-документального проекта «Останься» (12+)

Основан на реальных историях калужан – героев Великой Отечественной войны. Каждая из пяти серий – история настоящего подвига наших земляков, поражающего самопожертвованием, отвагой, безграничной любовью и преданностью своей стране. Производство: ТРК «Ника», 2025 год

  • 22.00 - 23.00 Концерт «Посвящение героям». Выступают артисты симфонического оркестра им. С. Рихтера Калужской филармонии Ирина Феофентова и Закир Муминов
  • 19:30, 21.00, 22:30  Сеансы в Планетарии: Мир, в котором мы живем (16+), Звездное небо древних (16+), Восходящая звезда (16+) ПРЕМЬЕРА. Посещение на платной основе
  • 21.00, 22.30 Сеансы в Обсерватории. Посещение на платной основе

Дом-музей им. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, ул. Циолковского, 79

Вход с 18.00 до 22.00 бесплатный

  • 18.00-19.00 Тематическая экскурсия «Навсегда останутся в истории». (6+). Предлагаем поближе познакомиться с историей Дома-музея К.Э. Циолковского в годы Великой Отечественной войны.
  • 19.00 - 20.00 Игра «Семейная реликвия» (6+). Попробуем отыскать экспонат музея  по фотографии его небольшого фрагмента.
  • 20.00 - 21.40 Демонстрация первого советского художественного фильма «Человек с планеты Земля» (1958г). Первый советский художественный фильм о К.Э. Циолковском «Человек с планеты Земля», снятый киностудией имени М. Горького.  Историческая кинолента, созданная 66 лет назад, переносит зрителя в Калугу конца 19 века. Здесь живет известный в городе чудак. Он преподает в местном училище, увлекается научными экспериментами, изобретает и мечтает о полетах в мировые пространства.  Роль теоретика космонавтики талантливо исполнил Юрий Эрнестович Кольцов.  Фильм считается классикой советского экрана. 

Работают выставки:

  • «В Калугу к Циолковскому» / история  Дома-музея К.Э. Циолковского/;
  • «Из рода Циолковских» /история семьи великого русского ученого/;
  • «Спасённый музей» /музей в годы Великой Отечественной Войны/

Дом-музей А.Л. ЧИЖЕВСКОГО, ул. Московская  62

  • 18.00 - 19.00 ВЕЛИКИЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ РУСИ (6+). В концертно-сценическом выступлении народного самодеятельного коллектива «Калужская тальянка» прозвучат народные обрядовые запевы, народные хороводы Калужской области. Будут исполнены  песни о войне, казачьи народные песни, лирические акапельные мелодии.
  • 19.10 - 19.50 РОССИЯ – ЭТО МЫ! (6+). Концертная программа в исполнении участников вокальной студии В.Е.К. – руководитель Логвинова Светлана.
  • 20.00 - 20.50 ПЕСНИ ПОБЕДЫ (6+) В исполнении лауреата Международных и Всероссийских конкурсов Можайской Елены прозвучит концертная программа, посвящённая 80-летию Великой Победы.
  • 21.00-21.50 ВОЛШЕБНЫЙ САКОФОН (12+) Мировые хиты в исполнении лауреата Международных и Всероссийских конкурсов саксофониста Павла Серебряникова.
  • 21.00 - 21.45 МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (12+) Вместе с солистам вокальной студии «Унисон» совершим музыкальное путешествие с остановкой в 60-х, 70-х и до 2000-х годов. Вспомним музыку легендарных ВИА, джазовых исполнителей, рок-групп.
  • 18.00 - 19.00 МАСТЕР-КЛАСС «ПОРТЕРЕТ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» (12+) Заслуженный художник России, член Союза художников Владимир Арепьев раскроет тайны художественного мастерства и поможет вам овладеть приёмами изображения портрета.
  • 19.00 - 20.00 МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АСТРОНОМИИ «ЗВЁЗДЫ РЯДОМ С НАМИ» (12+) Вместе с педагогом дополнительного образования Центра одарённых детей «Сокол» Алексеем Травиным отправимся в путешествие во Вселенной навстречу со звёздами.
  • 20.00 - 21.00 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДОМА-МУЗЕЯ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО (6+) Старший научный сотрудник Дома-музея А.Л. Чижевского Людмила Энгельгардт расскажет о том, как создавался музей Чижевского.
  • 18.00 - 22.00 ВЫСТАВКА «НА БЕРЕГУ ВСЕЛЕННОЙ» (6+) На выставке представлены произведения художника и архитектора, члена Творческого Союза Художников России и Творческого Союза Профессиональных Художников и Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Лычагиной Оксаны и художника группы Амаравелла Б.А. Смирнова-Русецкова.
  • 18.00 - 22.00 АКЦИЯ «ТРОТУАРНАЯ АСТРОНОМИЯ» (6+) В светлое время члены общества любителей астрономии «Урания-Калуга» покажут в телескопы гостям Дома-музея А.Л. Чижевского как выглядит Солнце, а в тёмное – планеты и созвездия.

Усадьба Золотарёвыхул. Пушкина, 14

  • 17:00 - 19:00 «Герои сказок спешат на помощь!» - детская интерактивная программа в отделе «Природа» 4+
  • 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 – Квест «От героев былых времён» в отделе «История» 6+
  • 18:00 - 21:00 выставка «Рубежи воинской славы» и экспозиция «В годы суровых испытаний»

 

Дом И.Г. Билибина (Шамиля), ул. Пушкина, 4

  • 19:00 -22:00 – «Парад Победы для героев» - интерактивная программа по выставке из Музея Победы

Калужский музей изобразительных искусств, г.Калуга, ул.Ленина 104

  • 14.00 – 22.00 – стендовая выставка «Подвиг музейщика»
  • 14.30, 19.00 – детское интерактивное занятие «Герои и подвиги»
  • 15.00, 17.00 -  экскурсия «Шедевры коллекции»
  • 16.00 – тематическая экскурсия «Дни войны»
  • 17.00 -  Мастер-класс по эстампу «Образ Героя-защитника»
  • 18.00, 20.00 - тематическая экскурсия «Коллекция, сохраненная в годы оккупации»
  • 15.00 – 20.00 - квест для семейных посетителей «Наследие Победы» 
  • 16.30 – 19.00 -  концертная программа во дворе музея «Мелодии Победы»
  • 19.00 – 21.30 - интерактив «Что я знаю о Победе?»

 

Музей стекла А. Зеля, ул. Ленина, 116

  • 14.00 – 22.00 - аудиогид по экспозиции 
  • 17.00,  20.00 – экскурсия для сборных группа

 

Информационно-образовательный выставочный центр, ул. Ленина, 103

  • 14.00 – Творческая встреча с Ю.В. Шестаковым «Художник и его коллекция»  + мастер-класс «Эстамп»
  • 16.00 - Творческая встреча с Л. Рощиной «Мир, в котором я живу. Куклы и не только».
  • 17.00 - Лекция «Утраченные шедевры КМИИ»
  • 19.00 - концерт «Нам этот мир завещано сберечь» Мужской хор Калужской областной филармонии — художественный руководитель и дирижёр заслуженный артист России Вадим Прикладовский; Хормейстер Анна Прикладовская, концертмейстер Виктория Тантлевская.

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