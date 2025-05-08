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Культура

Куда пойти в Калуге на длинных выходных

Дмитрий Ивьев
07.05, 20:00
0 628
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На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».

Публикуем список мероприятий на 8-11 мая. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.

А афишу Дня Победы смотрите здесь.

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