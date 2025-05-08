Куда пойти в Калуге на длинных выходных
На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».
Публикуем список мероприятий на 8-11 мая. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.
- 08.05.2025 11:00 Спектакль «Волк и семеро козлят» (0+)
- 08.05.2025 13:00 Спектакль «Волк и семеро козлят» (0+)
- 08.05.2025 17:00 Спектакль «В списках не значился» (12+)
- 10.05.2025 11:00 Спектакль «Дядя Фёдор, Пес и Кот» (6+)
- 10.05.2025 11:00 Спектакль «Волк и семеро козлят» (0+)
- 10.05.2025 12:00 Трансляция для детей «Кошкин дом» (6+)
- 10.05.2025 18:30 Спектакль «Вечно живые» (12+)
- 10.05.2025 18:30 Спектакль «Сантехник, его кот, жена и другие...» (18+)
- 10.05.2025 19:00 Спектакль «Чайка по имени Джонатан Л.» (12+)
- 11.05.2025 11:00 Спектакль «Золушка» (6+)
- 11.05.2025 11:00 Спектакль «Маша и медведь» (0+)
- 11.05.2025 13:00 Спектакль «Маша и медведь» (0+)
- 11.05.2025 15:00 Программа «Вальс победного дня» (6+)
- 11.05.2025 18:30 Спектакль «Любовь без предрассудков» (16+)
- 11.05.2025 19:00 Концерт «Поэты Серебряного века» (16+)
- 11.05.2025 19:00 Спектакль «Звенья одной цепи» (12+)
А афишу Дня Победы смотрите здесь.