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Культура

В Калуге фестиваль духовых инструментов перенесли в Танеевский зал

Дмитрий Ивьев
01.05, 12:12
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В четверг, 1 мая, он начнется в 15:00.

Ранее фестиваль собирались проводить в Центральном парке культуры и отдыха, но планы изменились из-за дождя.

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