Куда пойти в Калуге на длинных выходных
Напоминаем, что на сайте КП40 вновь доступен раздел «Афиша».
Сегодня публикуем список мероприятий на 1-4 мая. Подробности о каждом смотрите по ссылке.
- 01.05.2025 19:00 Концерт «Король Вечного Сна» (16+)
- 02.05.2025 11:00 Спектакль «Три поросёнка» (0+)
- 02.05.2025 11:00 «Большие гастроли» (6+)
- 02.05.2025 11:00 Спектакль «Озорник» (6+)
- 02.05.2025 13:00 Спектакль «Озорник» (6+)
- 02.05.2025 13:00 Спектакль «Три поросёнка» (0+)
- 02.05.2025 13:00 «Большие гастроли» (6+)
- 03.05.2025 11:00 Спектакль «Три поросёнка» (0+)
- 03.05.2025 11:00 «Большие гастроли» (6+)
- 03.05.2025 11:00 Спектакль «Дар возлюбленной Принцессе» (6+)
- 03.05.2025 11:00 Спектакль «Дюймовочка» (6+)
- 03.05.2025 13:00 Спектакль «Три поросёнка» (0+)
- 03.05.2025 13:00 «Большие гастроли» (6+)
- 03.05.2025 13:00 Спектакль «Дар возлюбленной Принцессе» (6+)
- 03.05.2025 18:30 Спектакль «Чума на оба ваши дома» (16+)
- 03.05.2025 19:00 Спектакль «Бобок» (18+)
- 04.05.2025 11:00 Показ фильма «Сказка о царе Салтане» (6+)
- 04.05.2025 11:00 Спектакль «Мышка ищет маму» (0+)
- 04.05.2025 13:00 Спектакль «Мышка ищет маму» (0+)
- 04.05.2025 15:00 «Большие гастроли» (6+)
- 04.05.2025 15:00 Спектакль «Казбек: судьба героя» (18+)
- 04.05.2025 18:30 Спектакль «Осторожно, Адюльтер!» (16+)
- 04.05.2025 19:00 Программа «Правнуки Победы» (6+)
- 04.05.2025 19:00 Спектакль «Бобок» (18+)