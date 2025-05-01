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Новость дня Культура

Куда пойти в Калуге на длинных выходных

Дмитрий Ивьев
30.04, 20:00
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Напоминаем, что на сайте КП40 вновь доступен раздел «Афиша».

Сегодня публикуем список мероприятий на 1-4 мая. Подробности о каждом смотрите по ссылке.

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