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Культура

Начинающий актер из Калужской области рекомендован к поступлению в ГИТИС 

Дмитрий Ивьев
29.04, 10:43
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Фото: личный архив Тимура Енилеева
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Цифровая экосистема МТС сообщает о подведении итогов предварительного онлайн-отбора в ГИТИС среди абитуриентов Калужской области. Мероприятие проходило на платформе МТС Линк в рамках образовательного проекта «Поколение М». По результатам испытаний в следующий очный этап прошел Тимур Енилеев из Обнинска.

Онлайн-отбор абитуриентов проходил на актерский факультет. Мероприятие проводили педагоги ГИТИСа — старший преподаватель кафедры мастерства актера Екатерина Георгиевна Николаева и преподаватель кафедры мастерства актера Алексей Олегович Калинин. Перед индивидуальными выступлениями эксперты провели творческую встречу с начинающими актёрами и рассказали, какой репертуар лучше выбирать, на что больше всего обращают внимание при прохождении на следующие этапы испытаний, как и с помощью чего проявить себя на сцене. 

Для участия в онлайн-отборе абитуриенты готовили обязательную чтецкую программу, состоявшую из басни, стихотворения и отрывка из прозаического произведения. В рамках отбора звучали стихи Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, басни Сергея Михалкова и Ивана Крылова, проза Виктора Астафьева и Ивана Бунина и многие другие произведения русских авторов. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяли музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. На выступление участникам отводилось 10 минут. 

Испытать свои творческие силы попробовали более двухсот школьников и студентов колледжей ЦФО. По итогам консультаций предложения для прохождения во второй очный этап отбора в ГИТИС в Москве получил Тимур Енилеев из Обнинска.

«В нашей области проживает много талантов. Пример Тимура Енилеева — отличное подтверждение того, что мечта может осуществиться, а МТС и ГИТИС дарят замечательную возможность для этого. Впереди у ребят — следующие вступительные испытания, и я желаю им побед и вдохновения, а мы, в свою очередь, продолжим поддерживать талантливую молодежь», — отметила директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

«Мой путь в театральное искусство начался не так давно, но сейчас я уже не представляю, чем бы занимался кроме этого. В поступлении в театральное очень важно, чтобы ты «совпал» с мастером, и мне было бы интересно пообщаться в живую, попробовать установить контакт с теми педагогами, которые набирают курсы в ГИТИСе в этом году. Я уверен, что, когда ты находишься в гармонии с собой и миром, тебе есть чем поделиться с ним — тогда и кино, и театр подтянутся», — поделился Тимур Енилеев. 

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