Куда пойти в Калуге 29 апреля
На сайте КП40 теперь вновь работает афиша.
Представляем список мероприятий на вторник, 29 апреля. Подробности о каждом можно найти по ссылке.
- 29.04.2025 11:00 Спектакль «Теремок» (0+)
- 29.04.2025 13:00 Спектакль «В списках не значился» (12+)
- 29.04.2025 18:30 Спектакль «Хармсюита» (18+)
- 29.04.2025 19:00 «Мир русской усадьбы. Грабцево» (12+)
- 29.04.2025 19:00 «Большой оркестр для маленьких солистов» (6+)
- 29.04.2025 19:00 Программа «Литературные зарисовки» (6+)