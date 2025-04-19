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Культура

Куда пойти в Калуге на выходных

Дмитрий Ивьев
18.04, 20:00
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Напомним, что на нашем сайте опять заработала «Афиша».

Публикуем список мероприятий на выходные, 19-20 апреля.

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