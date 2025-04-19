Куда пойти в Калуге на выходных
Напомним, что на нашем сайте опять заработала «Афиша».
Публикуем список мероприятий на выходные, 19-20 апреля.
- 19.04.2025 10:00 Областные соревнования по универсальному бою (6+)
- 19.04.2025 10:00 Чемпионат Калужской области по бильярдному спорту (6+)
- 19.04.2025 11:00 Областные соревнования по зимнему плаванию (0+)
- 19.04.2025 11:00 Сказка для самых маленьких «Колобок» (0+)
- 19.04.2025 11:00 Спектакль «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост» (0+)
- 19.04.2025 11:00 Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
- 19.04.2025 13:00 Спектакль «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост» (0+)
- 19.04.2025 14:00 Первенство России по футболу (6+)
- 19.04.2025 14:00 Арт-класс «Веточки вербы» (6+)
- 19.04.2025 15:00 Спектакль «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост» (0+)
- 19.04.2025 18:00 Конкурс красоты «Миссис Калуга-2025» (6+)
- 19.04.2025 19:00 Concord Orchestra. Симфонические рок-хиты «Человек будущего» (12+)
- 19.04.2025 20:00 Концерт (0+)
- 20.04.2025 11:00 Спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» (6+)
- 20.04.2025 12:00 Музыкальная сказка «Щелкунчик» (6+)
- 20.04.2025 18:00 Концерт проекта «Sage» (12+)
- 20.04.2025 18:30 Спектакль «Старший сын» (16+)
- 20.04.2025 19:00 Спектакль «Пришёл. Увидел. Написал.» (18+)
- 20.04.2025 19:00 Группа «Йорш» (16+)