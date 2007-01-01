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Культура

В Калуге закрылся кинофестиваль «Циолковский»

В торжественной церемонии вечером 16 апреля принял участие губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
17.04, 08:27
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Глава Калужской области вручил специальный приз Александру Мягченкову за документальный фильм «Легенды науки. Александр Чижевский. Вдохновленный солнцем».

Шапша поблагодарил организаторов. Особо он отметил главного вдохновителя фестиваля Игоря Угольникова.

- В шестой раз на несколько дней Калуга стала масштабной культурно-просветительской площадкой, - подчеркнул губернатор.

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