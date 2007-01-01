В Калуге закрылся кинофестиваль «Циолковский»
В торжественной церемонии вечером 16 апреля принял участие губернатор Владислав Шапша.
Глава Калужской области вручил специальный приз Александру Мягченкову за документальный фильм «Легенды науки. Александр Чижевский. Вдохновленный солнцем».
Шапша поблагодарил организаторов. Особо он отметил главного вдохновителя фестиваля Игоря Угольникова.
- В шестой раз на несколько дней Калуга стала масштабной культурно-просветительской площадкой, - подчеркнул губернатор.