Куда пойти в Калуге 17 апреля
Напоминаем, что на нашем сайте вновь заработала афиша.
Ее можно изучать по этому адресу.
А здесь представляем список мероприятий на четверг, 17 апреля. Подробности о каждом по ссылке.
- 17.04.2025 11:00 Спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» (6+)
- 17.04.2025 12:00 Чемпионат России по спорту слепых (12+)
- 17.04.2025 13:00 Спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» (6+)
- 17.04.2025 14:00 Программа «Олеся» А. Куприн (12+)
- 17.04.2025 18:30 Спектакль «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил» (16+)
- 17.04.2025 19:00 Опера-шутка «Медведь» (12+)