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Культура

Куда пойти в Калуге 17 апреля

Дмитрий Ивьев
16.04, 20:00
0 390
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Напоминаем, что на нашем сайте вновь заработала афиша.

Ее можно изучать по этому адресу.

А здесь представляем список мероприятий на четверг, 17 апреля. Подробности о каждом по ссылке.

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