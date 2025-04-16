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Новость дня Культура

Куда пойти в Калуге 16 апреля

Дмитрий Ивьев
15.04, 20:00
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На сайте КП40 возродилась афиша различных событий, проходящих в городе.

Подробности можно узнать в разделе «Афиша».

А сегодня представляем список мероприятий на среду, 16 апреля. О каждом можно почитать по ссылке.

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