Куда пойти в Калуге 16 апреля
На сайте КП40 возродилась афиша различных событий, проходящих в городе.
Подробности можно узнать в разделе «Афиша».
А сегодня представляем список мероприятий на среду, 16 апреля. О каждом можно почитать по ссылке.
- 16.04.2025 11:00 Спектакль «Дядя Фёдор, Пес и Кот» (6+)
- 16.04.2025 12:00 Чемпионат России по спорту слепых (12+)
- 16.04.2025 13:00 Спектакль «Дядя Фёдор, Пес и Кот» (6+)
- 16.04.2025 18:30 Спектакль «Любовь без предрассудков» (16+)
- 16.04.2025 19:00 Концерт камерной музыки (6+)