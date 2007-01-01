Юлия Чичерина опровергла выступление в Калуге 9 мая за шесть миллионов

Артистка сделала заявление вечером 14 апреля.

Фото со страницы Чичериной в ВК.

Фото со страницы Чичериной в ВК.

Она рассказала, что быть 9 мая в Калуге она даже не планировала.

Напомним, накануне появилась информация, что на праздничном концерте 9 мая на площади Старый Торг в Калуге выступят группы «Чиж и Ко» и «Чичерина».

Однако, по уточненным данным, на одну сцену они все-таки не выйдут.

Согласно данным Госзакупок, 30 января был подписан договор на выступление Чичериной в Калуге. Однако документ расторгли 11 февраля.

После этого 25 февраля областная филармония подписала договор на выступление «Чиж и Ко» за те же деньги – 5,87 миллиона рублей.