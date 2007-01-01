+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Юлия Чичерина опровергла выступление в Калуге 9 мая за шесть миллионов
Новость дня Культура

Юлия Чичерина опровергла выступление в Калуге 9 мая за шесть миллионов

Артистка сделала заявление вечером 14 апреля.
Дмитрий Ивьев
15.04, 08:39
4 3296
Фото со страницы Чичериной в ВК.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Она рассказала, что быть 9 мая в Калуге она даже не планировала.

Напомним, накануне появилась информация, что на праздничном концерте 9 мая на площади Старый Торг в Калуге выступят группы «Чиж и Ко» и «Чичерина».

Однако, по уточненным данным, на одну сцену они все-таки не выйдут.

Согласно данным Госзакупок, 30 января был подписан договор на выступление Чичериной в Калуге. Однако документ расторгли 11 февраля.

После этого 25 февраля областная филармония подписала договор на выступление «Чиж и Ко» за те же деньги – 5,87 миллиона рублей.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
18 оценили
33%
0%
11%
0%
0%
56%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlU1T2x6eU9NZWloNWgxc1ZKS1dTckE9PSIsInZhbHVlIjoidEplKzBxYUpFbHNmcjEva3NkS0VIUFE3alB5MElaZnFra21pb3h2RFBqN3QydkhWem1hVlpjL0NQUWpsTytCY01TYzJrSXZyRkdENUp6UWR3emkvNjJjVHhsMHVtSUYvNXVCVHNraWF6dzQ4T3VZc0dLOGZ2aExCellwZzU5L1ZSYzZ5RDNndi9WU3VsNGQ5VENWbk9ZOVgvUDc2djF5Qm10YnBHNUZaajF6MjRER1czL3E4Zk53NU1lZXBueElCaldia0NiTi9PU2R5UFBUc1JJNVhrWDJEUm1DYmIwZFgwRkJBd3lUbU9aQnVxQ3RZa2RmZmpFZ0FPWnpoZVFIb05qMVNrREgrUEFHa2tQeTBqNWtPbUhKNEdKS1R3V0Q2RUkxTERKc2FJK0s1akVoSFRONStIK0dWK284eGttV2xJS0lrdVZZYW43Z1J6V3JsaCt0RWtueE5JRlIvQllOdmp2OXBqaDZqYXIvZWtwbmRXYjlIV0JrYmhBcFBoVnFPa2k0R3Q4ck4rNS90RnlTSXdrNFlMVCtNN3pjL2J5cnNTMHNpbjZiYVNBRVV0QzMrak53ek1UZFgwbEduWURtTCIsIm1hYyI6IjBjMThkOTlhZjJhYjA0NmY1MzExODE0ZTQwODIwMjRmYzcwNDZkYjcxYjlmMmMwNTk5MmUwYzk4NzVhZWQyNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRZNDhLbXU0VjVQK21NZWg4bzhWS2c9PSIsInZhbHVlIjoiMWwzUUljOWtlUGNqaDRMZ1FhaGpmTGhaZE5Tam4vU2hoSzg0SnJSckprQVJ3T0FzRkpoSzMrb2ZlSy8rUWJaeEkxdU1YOFRDQmtIdXlVNkczUUs3c1NxVjNzM2ZmTGFZMWJhcGlzOXpSb01zcDZ6ZFBleUxVUDBrR3krUVhPNmYzcElXcWpFVTFQMmswVWJiNllKZjZ3bVBQVitiMWlqUnBCYWVVUkNIZmNvb2IxU244NlhkQmNKdmdpa0ZLYkNBb1B1b1IxTmlDc0FtTFdyUDB0MUdEQUNFNzh1Z2lTQTNvZzZ6YWpTWTY4bHROOGtvbW9HbjREOGZqcVdaUDU4dm84NlhBNGJJSVBIZCtCeTE4UkxMNUJ0SWlYSjdQZmNYaGRvVTBoaFh6cTJVUnp1MTBTVVpCQXAvbmI4RVlBTXd1WmtUbDFZSjAvMUUrVTc5bnpRd0t5R0d6TXpBelZsVDhFV01RZDBFNGFWMktIc0JTOHlQRXJ4SlFYVUVUZU5uSDFDdGdLTHcxSHpFemFlc1ZIazhVekxDS1c5cjRiZmNaSmJ2M0R6SndNanZYbjdnQmN0RVlpS3E4aFdUdlNjbDdPQmhaUkJYeCthcEtRYldzaWU3NFdJb0RxQjlnUFhpbEJsMnZQTlBRWDFodDNwZ2t6VFpURjRvL2VOUjRmb3U4YUk3K0tHRytkbHRtL1hINGViMmxCRFdaRmg1Zm5OR3RNMmVhdUhmcGY0bWp3dVZaU2J2c1MzOHlkRGMyNDRNR0pZWDZ1bzRzalFrQWxld0szeWc0dWVjN29MaEt3WmhYdkpldGVIL0paU092RVhWb1hpeUkzLys1VHNTRHoySSIsIm1hYyI6ImE3ZTIxNDFlZjYwZTdkZmEzNWQyZGM4ZjFkYTgxMjYwNDcyZTExMDQwMGVkZjUzMTBmYmNiMjkwNWEyNmU4NDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+