Юлия Чичерина опровергла выступление в Калуге 9 мая за шесть миллионов
Артистка сделала заявление вечером 14 апреля.
Она рассказала, что быть 9 мая в Калуге она даже не планировала.
Напомним, накануне появилась информация, что на праздничном концерте 9 мая на площади Старый Торг в Калуге выступят группы «Чиж и Ко» и «Чичерина».
Однако, по уточненным данным, на одну сцену они все-таки не выйдут.
Согласно данным Госзакупок, 30 января был подписан договор на выступление Чичериной в Калуге. Однако документ расторгли 11 февраля.
После этого 25 февраля областная филармония подписала договор на выступление «Чиж и Ко» за те же деньги – 5,87 миллиона рублей.