В Калуге заплатят 12 миллионов приглашенным звездам на концерте в День Победы
Соответствующую документацию опубликовали на сайте «Госзакупок».
Там указано, что вечером 9 мая праздничный концерт пройдет на площади Старый Торг.
Главными звездами, судя по всему, будут две группы: «Чиж и Ко» и «Чичерина». Каждой из них заплатят по 5,87 миллиона рублей за 45-минутное выступление.
Заказчиком выступает областная филармония. А исполнителем в договорах по обеим группам указан предприниматель Владислав Сорокин.
Ранее калужские власти не объявляли о планируемом большом концерте на Старом Торге.
Также ко Дню Победы филармония собирается снять клип на песню «Последний бой» в рамках проекта «Поет Калужская область». Цена закупки у единственного поставщика – 4,243 миллиона рублей.