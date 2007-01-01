В Калуге заплатят 12 миллионов приглашенным звездам на концерте в День Победы

Соответствующую документацию опубликовали на сайте «Госзакупок».

Там указано, что вечером 9 мая праздничный концерт пройдет на площади Старый Торг.

Главными звездами, судя по всему, будут две группы: «Чиж и Ко» и «Чичерина». Каждой из них заплатят по 5,87 миллиона рублей за 45-минутное выступление.

Заказчиком выступает областная филармония. А исполнителем в договорах по обеим группам указан предприниматель Владислав Сорокин.

Ранее калужские власти не объявляли о планируемом большом концерте на Старом Торге.

Также ко Дню Победы филармония собирается снять клип на песню «Последний бой» в рамках проекта «Поет Калужская область». Цена закупки у единственного поставщика – 4,243 миллиона рублей.