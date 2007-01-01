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Культура

На ремонт калужского театра выделят федеральные деньги

Дмитрий Ивьев
14.04, 11:50
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На чердаке областной драмы собираются оборудовать новую сцену на 100 зрителей, установить систему вентиляции и кондиционирования, провести электрику и поставить камеры наблюдения.

Стоимость работ составит 188 миллионов рублей. Из них почти 181 миллион поступит их федерального бюджета, рассказала 14 апреля министр финансов региона Валентина Авдеева.

Работы пройдут в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в национальный проект «Семья». Ремонт завершится к концу 2026 года.

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