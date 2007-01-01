В Калуге умер известный искусствовед

Фото: КМИИ.

В воскресенье, 13 апреля, стало известно о смерти Владимира Обухова.

Известному в городе искусствоведу, художнику и писателю было 72 года.

- Он посвятил большую часть своей жизни работе в нашем музее и внес неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства в Калужском регионе, - рассказали в музее изобразительных искусств.

Обухов родом из Удмуртии. Окончил Московский государственный университет - отделение истории и теории искусства. С 1975 по 2017 год работал в Калужском областном художественном музее.

Обухов опубликовал ряд исследований о развитии отечественного искусства, о его крупнейших мастерах.

На протяжении многих лет писал художественно-критические статьи, а также экспериментировал в сфере живописи, разрабатывал и теоретически обосновывал акции объединений «Индустрия искусства», «М 19» и «АКАНИС». С 1984 года был членом Союза художников.