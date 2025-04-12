Куда пойти в Калуге на выходных
Как мы уже рассказывали, на сайте КП40 вновь заработала афиша калужских событий.
За всем можно следить вот в этом разделе.
Представляем список событий на выходные, 12-13 апреля. О каждом можно почитать подробнее по ссылке.
- 12.04.2025 9:00 «Первый полет» (16+)
- 12.04.2025 9:50 «Первый полет» (0+)
- 12.04.2025 11:00 VI Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» (0+)
- 12.04.2025 11:00 Спектакль Тульского театра кукол «Царевна-лягушка» (6+)
- 12.04.2025 11:00 Спектакль «Зойкина квартира» (18+)
- 12.04.2025 13:00 Игротека в ИКЦ (6+)
- 12.04.2025 14:00 Спектакль Тульского театра кукол «Царевна-лягушка» (6+)
- 12.04.2025 17:00 Спектакль «Дорогая Памела» (16+)
- 12.04.2025 17:00 Музыкальный спектакль «Легенда о Ромео и Джульетте» (12+)
- 12.04.2025 18:30 Спектакль «Брачный договор» (12+)
- 13.04.2025 11:00 Спектакль «Брачный договор» (12+)
- 13.04.2025 11:00 Спектакль «Финист Ясный сокол» (6+)
- 13.04.2025 11:00 Спектакль «Красная Шапочка» (0+)
- 13.04.2025 13:00 Спектакль «Красная Шапочка» (0+)
- 13.04.2025 18:30 Спектакль «Ваш выход!» (16+)