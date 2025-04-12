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Новость дня Культура

Куда пойти в Калуге на выходных

Дмитрий Ивьев
11.04, 19:00
0 246
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Как мы уже рассказывали, на сайте КП40 вновь заработала афиша калужских событий.

За всем можно следить вот в этом разделе.

Представляем список событий на выходные, 12-13 апреля. О каждом можно почитать подробнее по ссылке.

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