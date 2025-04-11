Куда пойти в Калуге 11 апреля
На нашем сайте недавно возродилась афиша калужских событий.
Теперь удобно можно узнать об интересных культурных событиях в городе в специальном разделе «Афиша».
Представляем список событий на пятницу, 11 апреля. О каждом можно почитать по ссылке.
- 11.04.2025 11:00 Спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» (6+)
- 11.04.2025 13:00 Спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» (6+)
- 11.04.2025 18:30 Спектакль «Зойкина квартира» (18+)
- 11.04.2025 19:00 Концерт «Навстречу звёздам» (6+)