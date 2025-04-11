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Культура

Куда пойти в Калуге 11 апреля

Дмитрий Ивьев
10.04, 20:00
0 582
Фото: Нижегородский театр драмы.
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На нашем сайте недавно возродилась афиша калужских событий.

Теперь удобно можно узнать об интересных культурных событиях в городе в специальном разделе «Афиша».

Представляем список событий на пятницу, 11 апреля. О каждом можно почитать по ссылке.

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