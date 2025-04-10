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Культура

Куда пойти в Калуге 10 апреля

Дмитрий Ивьев
09.04, 20:00
0 436
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Продолжаем рассказывать о калужских культурных событиях.

На нашем сайте можно узнать, куда пойти в Калуге.

Для этого переходите в специальный раздел «Афиша».

Представляем вам список событий на четверг, 10 апреля. Подробности о каждом мероприятии смотрите по ссылке.

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