Куда пойти в Калуге 10 апреля
Продолжаем рассказывать о калужских культурных событиях.
На нашем сайте можно узнать, куда пойти в Калуге.
Для этого переходите в специальный раздел «Афиша».
Представляем вам список событий на четверг, 10 апреля. Подробности о каждом мероприятии смотрите по ссылке.
- 10.04.2025 11:00 Спектакль «Кентервильское привидение» (6+)
- 10.04.2025 13:00 Спектакль «Кентервильское привидение» (6+)
- 10.04.2025 18:30 Спектакль «Декамерон» (18+)
- 10.04.2025 19:00 «Два гения. Две судьбы» (6+)