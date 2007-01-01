Губернатор Калужской области встретился с Эмиром Кустурицей
Разговор Владислава Шапши с известным режиссером состоялся в рамках презентации нашего региона в МИД РФ.
Глава региона пригласил серба в наш регион.
- Кустурица планирует снять трилогию по произведениям русских классиков, - рассказал 9 апреля Шапша. - Как человек, погруженный в православную культуру, Эмир заинтересовался проектом «Дни Достоевского в Оптиной Пустыни». Говорили об истории наших стран. Попытке отмены русской культуры. Мудрые слова: для культуры нет границ. Ждем Эмира в Калужской области.