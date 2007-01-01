0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Губернатор Калужской области встретился с Эмиром Кустурицей
Культура

Губернатор Калужской области встретился с Эмиром Кустурицей

Дмитрий Ивьев
09.04, 14:52
0 354
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Разговор Владислава Шапши с известным режиссером состоялся в рамках презентации нашего региона в МИД РФ.

Глава региона пригласил серба в наш регион.

- Кустурица планирует снять трилогию по произведениям русских классиков, - рассказал 9 апреля Шапша. - Как человек, погруженный в православную культуру, Эмир заинтересовался проектом «Дни Достоевского в Оптиной Пустыни». Говорили об истории наших стран. Попытке отмены русской культуры. Мудрые слова: для культуры нет границ. Ждем Эмира в Калужской области.

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBkbVRRbmZqN0tRKzU0R1A5NjBhclE9PSIsInZhbHVlIjoibVU4aVVhKzJjOUh5SjE4c1NRT2pqUUJ6dldlT2QwMmJxRGlVU0Nydkw0UEtiMnJmZy9iSDhNWnAzWDVnNDhONEdDeTFVNFpZK0g2R1pEdUU3SFpWNUwyMjIvc3p6c0N5V2orTUZBeXI2MlVQQWVINm1IdUtaS3ZlTDNYaG8ydUtQYTlVejQvRW9EeXk4U1lIb1hkWG9zb2o0ZVREYytDbzJmTnJ5RDY4bjNhV3lGdkNBdkZDa2c1RDJ0NXBhaVpKYkRDL1A1QmJYdHFVSENrcUdTeERLTnIxbUp4NnlpdDZ2TGhCNGhzM2JaYzhvNUZmd0ZEQ2Y4NUcwTmFjV2wxWldXY2YwMW5wdUh3dzZHUWt6NjBjQkh3SC9uVEs3SnJZQUVqcEtuQTRSK3oxRXJ2S0pabS9yMm9JSklBS2RFcTZOeUgzRzNKZFlCVndwM2pqWFZ2bFJNVUhEOXorNTdWcVRZUmxUZU54TEg2SDJYVnQ0L2JVY2szUEFtUVlZUVZVQ3RyTHJOTm9nK0dPVUJzbkFadDZTOWtuYXBSRUJ5cWpzdlV5VXdBcmhHUEZSQ3kwZEk0QndBUURVVzdFVWtqeCIsIm1hYyI6ImUyMzE4NWVjM2FmOTNiMTIxNTI2OWQ5MzZlNDMwMjcyYTdjOTlmMTk4MWEwYzVjZGYzMTQzMjFiNDA1NWFmNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdmUmJpS29PSnJ2ZVJTckxzQVN6dXc9PSIsInZhbHVlIjoiV2E0dENVY1BVMlFBZEoxS1RNWGxHbTBVSk82NEFoUVA1U2dhQThqbjhtakRUajhxV2JHKy9DSXhpeVNwR0doQzkybUZJTUs2QWl4TytvL1lEZDdia0x2Y2R0SHgrTUkwNzJRdVQzZU13cTFiVTkwUkhRMGF5M1B3UFBzOTJUSnNnSlY4ZEgzNGlMMWVjblFleldYQjAwSTg4ZnJQYTFwQXlWbmVSRTNibHRqQXFPNXI2Z3BONGZoYTBZL29sd2JjSzBhaHFIeUhDSmNQUDlBcE1ORW5aWGhqN1k3c0w1YUYraGdHNXE0ZUlVWHllVTQvbmVIQm5Kd3hCUlF6ekV0ZnQ4b0JSQWpBQ1ptcW84QUxyeS81WUw3OFRPTFhHMmtxN1BGS0gxYnFKeWMzcmhEdGpxMVVtNTRMY2tsejhlV0JwTDFZTDQwSUs1VzdHMW9oVjVRQitqazB6ZS9scVdORWVEMVVmdzlraFMzbHVneXoyd1hCZDF3aWt6RjVzN04zdGVVOE9sQmxaRXhPZFNwMUlWQWlYUGF6MFJhNnNvQ0cwZ2ZTajVwb0NWNVZ3azJmcG85eVBBRW82RXJycFJUWWllRTlVU25kc1hQVU11c09HZ2x0YTBsMGxVNlFaSGZBM1BxWkp4Vi9vb2dJU1ZKZ3VBd0RuRVlmNWtvNW1oclRWaDRWYmI4U1NFZW5XYlhaK3BsNG5xcUVOcXBia1B1eHIzRUdpNjFFZ3Y5cnJIb0xjYmNqQWkyNjJPejVYN1BsRXkwQ0hQV0djL2tmSkRzMlRmOVJVc0ZCODlBZVVySzY2c0JacWxHdGl6L0RBd3JkRWducjRkYVJvaEUwTUFrNSIsIm1hYyI6ImE2N2Q1NWZjMzQxMDk1YTliZDRiZDY4NjBhZTU0YmMyZTRkMzA3NGMyMWY0NzU5YWIyNWM2NWQ3MzI0NzkwYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+