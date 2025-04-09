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Культура

Куда пойти в Калуге 9 апреля

Дмитрий Ивьев
08.04, 20:00
0 298
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Как мы уже рассказывали, возродилась афиша калужских событий.

На сайте КП40 можно узнать об интересных культурных событиях в Калуге. Переходите в специальный раздел «Афиша».

Сегодня представляем список событий на среду, 9 апреля. Подробности о каждом смотрите по ссылке.

09.04.2025 11:00 Спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» (6+) 09.04.2025 13:00 Спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» (6+) 09.04.2025 16:00 «История одного шедевра. Брамс. Симфония № 1» (12+) 09.04.2025 18:30 Спектакль «Играем в дружную семью» (16+) 09.04.2025 19:00 Спектакль «Рок-н-ролл на скамейке» (16+)

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