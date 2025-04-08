Куда пойти в Калуге 8 апреля

Мы возродили афишу калужских событий!

Теперь на нашем сайте вновь можно узнать об интересных культурных событиях в городе в разделе «Афиша».

Регулярно будет рассказывать в анонсах, куда пойти в ближайшее время.

Сегодня представляем список событий на вторник, 8 апреля. Подробности о каждом мероприятии смотрите по ссылке.