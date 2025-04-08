Куда пойти в Калуге 8 апреля
Мы возродили афишу калужских событий!
Теперь на нашем сайте вновь можно узнать об интересных культурных событиях в городе в разделе «Афиша».
Регулярно будет рассказывать в анонсах, куда пойти в ближайшее время.
Сегодня представляем список событий на вторник, 8 апреля. Подробности о каждом мероприятии смотрите по ссылке.
- 08.04.2025 11:00 Спектакль «Гуси-лебеди» (0+)
- 08.04.2025 14:00 Спектакль «Очень простая история (12+)
- 08.04.2025 18:30 Спектакль «Мамамылараму (18+)
- 08.04.2025 19:00 «Мир русской усадьбы. Ивановка» (6+)