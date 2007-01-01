В Воротынске закупили новые инструменты в детскую школу искусств

Их приобрели в рамках национального проекта «Семья», сообщил 4 апреля глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.

- Это приятный подарок для школы, которой в этом году исполняется 55 лет. В школе функционируют три отделения: музыкальное, хореографическое и художественное, - отметил он.

Закуплены 8 аккордеонов, 2 виолончели, 2 скрипки, домра, балалайка, флейта, 2 баяна и гармонь, струны для виолончели, балалайки и гитары, 60 мольбертов, гипсовые бюсты, геометрические фигуры, чучела животных и птиц, скульптурные станки и софиты, интерактивная доска, учебно-методическая и нотная литература, микшерный пульт и оборудование для коммутации, радиомикрофоны, световое оборудование с системой управления.