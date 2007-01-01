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Культура

В Калужской области умерла депутат

Дмитрий Ивьев
26.03, 09:32
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На 62 году жизни из-за болезни скончалась Елена Токарева.

Она была депутатом в Воротынске, заведующей библиотекой, почетным работником культуры Калужской области.

- Елена Леонидовна была талантливым, инициативным, высокопрофессиональным специалистом, очень любила свою работу, пользовалась большим авторитетом среди коллег, - прокомментировали в администрации Воротынска. - Глубокая человечность, жизненный оптимизм, внимание к каждому, были одними из главных качеств этой замечательной женщины.

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