В Калужской области умерла депутат
На 62 году жизни из-за болезни скончалась Елена Токарева.
Она была депутатом в Воротынске, заведующей библиотекой, почетным работником культуры Калужской области.
- Елена Леонидовна была талантливым, инициативным, высокопрофессиональным специалистом, очень любила свою работу, пользовалась большим авторитетом среди коллег, - прокомментировали в администрации Воротынска. - Глубокая человечность, жизненный оптимизм, внимание к каждому, были одними из главных качеств этой замечательной женщины.