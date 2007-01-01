В Калуге поздравили работников культуры

Торжественное мероприятие прошло в филармонии.

- Вручил заслуженные награды нашим землякам, которые трудятся в этой сфере, - рассказал 25 марта губернатор Владислав Шапша. - Среди них сотрудники сельских Домов культуры, библиотекари, преподаватели школ искусств. Всех работников культуры от всей души с праздником. Своим трудом и талантом вы сохраняете культурное наследие народа, помогаете всем нам становиться лучше, духовно богаче. Учите понимать и ценить прекрасное: красоту поэзии, музыки, живописи, искусство танца, кино, театра.

Губернатор отметил, что калужские творческие коллективы – гордость края. На выставке-форуме «Россия» в прошлом году область получила награду за лучшую культурную программу.