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Культура

В Калуге показали интерьеры нового ТЮЗа

Дмитрий Ивьев
21.03, 11:19
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Видео изнутри здания 20 марта опубликовало министерство культуры и туризма региона.

- Завершаются пуско-наладочные работы — всё идёт по плану! – прокомментировали в министерстве.

Дату открытия обещают назвать в ближайшее время.

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