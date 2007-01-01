Хвастовичский народный театр открыл 53-й сезон
В районном центре поставили спектакль «Трибунал» по пьесе Андрея Макаёнка.
В спектакле описывается один день отдельной семьи в оккупированной деревне, рассказали 18 марта в правительстве Калужской области.
Режиссером был заслуженный работник культуры РФ и Калужской области Валерий Василевский.
«Трибунал» уже ставили в Хвастовичах 54 года назад.
С премьерой артистов поздравила глава района Любовь Ефремкина. Мероприятие организовали в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».