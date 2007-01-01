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Культура

Хвастовичский народный театр открыл 53-й сезон

Дмитрий Ивьев
18.03, 13:35
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В районном центре поставили спектакль «Трибунал» по пьесе Андрея Макаёнка.

В спектакле описывается один день отдельной семьи в оккупированной деревне, рассказали 18 марта в правительстве Калужской области.

Режиссером был заслуженный работник культуры РФ и Калужской области Валерий Василевский.

«Трибунал» уже ставили в Хвастовичах 54 года назад.

С премьерой артистов поздравила глава района Любовь Ефремкина. Мероприятие организовали в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

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