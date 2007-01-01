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Культура

Сотрудник Дома культуры Людиновского района стала лучшей в Калужской области

Дмитрий Ивьев
18.03, 11:05
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Анна Кулистова признана лучшей в конкурсе работников муниципальных учреждений культуры региона за прошлый год, рассказали 18 марта в правительстве области.

Она занимается декоративно-прикладным искусством, вокалом и хореографией.

По словам Анны, работа в культуре для нее - это возможность дарить радость, а также создавать праздник и открывать людям мир прекрасного.

Конкурс каждый год проводился в рамках нацпроекта «Культура», а сейчас - в рамках национального проекта «Семья».

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