Сотрудник Дома культуры Людиновского района стала лучшей в Калужской области

Анна Кулистова признана лучшей в конкурсе работников муниципальных учреждений культуры региона за прошлый год, рассказали 18 марта в правительстве области.

Она занимается декоративно-прикладным искусством, вокалом и хореографией.

По словам Анны, работа в культуре для нее - это возможность дарить радость, а также создавать праздник и открывать людям мир прекрасного.

Конкурс каждый год проводился в рамках нацпроекта «Культура», а сейчас - в рамках национального проекта «Семья».