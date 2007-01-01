В Калуге зрители стоя слушали «Священную войну»

В пятницу, 7 марта, ее исполнили на концерте к 80-летию Победы.

В наш город приехали оперная певица Хибла Герзмава и дирижер Владимир Спиваков. Музыка звучала в исполнении Национального филармонического оркестра России.

- Большой патриотический тур по стране начинается с Калуги, - рассказал губернатор Владислав Шапша. -«Журавли», «На безымянной высоте», «От героев былых времён…». Проникновенные композиции, которые стали частью исторической памяти нашего народа. Сильнейший по содержанию, эмоциям и звучанию проект. Спасибо артистам за этот подарок калужанам.