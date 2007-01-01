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Культура

В Калуге зрители стоя слушали «Священную войну»

Дмитрий Ивьев
07.03, 20:50
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В пятницу, 7 марта, ее исполнили на концерте к 80-летию Победы.

В наш город приехали оперная певица Хибла Герзмава и дирижер Владимир Спиваков. Музыка звучала в исполнении Национального филармонического оркестра России.

- Большой патриотический тур по стране начинается с Калуги, - рассказал губернатор Владислав Шапша. -«Журавли», «На безымянной высоте», «От героев былых времён…». Проникновенные композиции, которые стали частью исторической памяти нашего народа. Сильнейший по содержанию, эмоциям и звучанию проект. Спасибо артистам за этот подарок калужанам.

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