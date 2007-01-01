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Культура

Шапша проверил работу школы искусств

В понедельник, 3 марта, во время рабочей поездки в Малоярославец губернатор Калужской области побывал в местной ДШИ.
Дмитрий Ивьев
04.03, 07:10
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Это здание отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура».

- Талантливые ребята, - подчеркнул Владислав Шапша. -  Есть коллективы, прославившие район на всероссийском уровне. Ребята из рок-группы классно играют. Выступят на мероприятиях ко Дню Победы.

Он также отметил работу развивающего центра «Оранжевый город», расположенного на первом этаже здания.

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