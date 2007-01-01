Шапша проверил работу школы искусств

Дмитрий Ивьев

В понедельник, 3 марта, во время рабочей поездки в Малоярославец губернатор Калужской области побывал в местной ДШИ.

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Дмитрий Ивьев 428 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники