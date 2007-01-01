Шапша проверил работу школы искусств
В понедельник, 3 марта, во время рабочей поездки в Малоярославец губернатор Калужской области побывал в местной ДШИ.
Это здание отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура».
- Талантливые ребята, - подчеркнул Владислав Шапша. - Есть коллективы, прославившие район на всероссийском уровне. Ребята из рок-группы классно играют. Выступят на мероприятиях ко Дню Победы.
Он также отметил работу развивающего центра «Оранжевый город», расположенного на первом этаже здания.